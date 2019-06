In Calabria vacanza solidale Fd onlus

(ANSA) - CROTONE, 14 GIU - Fd Onlus, la società senza fini di lucro del Gruppo Fd Holding che promuove, finanzia e segue la realizzazione di progetti e iniziative no profit a favore dell'infanzia in difficoltà, donerà anche quest'anno a 15 piccoli pazienti di quattro importanti strutture sanitarie milanesi una settimana di vacanza a Marinella di Cutro, in provincia di Crotone. Lo rende noto la società in una nota.

Giunto alla 17ma edizione e finalista negli anni scorsi ai Sodalitas Social Award, il Progetto Vacanza organizzato da Fd Onlus coinvolgerà, dal 16 al 23 giugno, 44 partecipanti tra pazienti e accompagnatori dell'Unità operativa Nefrologia ed emodialisi pediatrica Clinica De Marchi in collaborazione con l'Associazione per il Bambino nefropatico (Abn), della clinica pediatrica gestita dalla Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma (MBBM), dell'Ospedale San Raffaele in collaborazione con la onlus "Intensamente Coccolati" e dell'Istituto tumori di Milano.