Da domani "Arbëria" nelle sale lucane

(ANSA) - POTENZA, 12 GIU - Dal 13 giugno sarà proiettato nelle sale lucane il film "Arbëria", opera prima della regista Francesca Olivieri, e prodotto dalla Open Fields Production: sono previste proiezioni il 13 giugno nel cineteatro "Ruggiero" di Melfi (Potenza), il 17 giugno nel "Don Bosco" di Potenza, e dal 17 al 19 giugno nel "Piccolo" di Matera.

Il film - è scritto in una nota della Lucana Film Commission - è una pellicola "molto lucana, non solo per la presenza, in Basilicata, di diverse comunità arbereshe", ma anche "per il sostegno che ha ottenuto della Lucana Film Commission attraverso il bando Lu.Ca. e soprattutto per il cast artistico e tecnico che lo ha realizzato".