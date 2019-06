Un tritone crestato in Parco del Pollino

(ANSA) - ORSOMARSO (COSENZA), 5 GIU - Fino ad oggi la sua presenza era stata segnalata solo nel Lazio e in Campania: un esemplare di tritone crestato italiano è stato individuato anche ad Orsomarso, nella Valle del fiume Argentino, all'interno del territorio del Parco nazionale del Pollino.

"Questa specie - dice Antonio Pappaterra, cittadino di Orsomarso e cultore della materia - è il più piccolo dei 9 riconosciuti e, in base a quanto sostenuto dai ricercatori, non era certa la sua presenza nel Nord della Calabria. L'esemplare presenta, comunque, tutte le caratteristiche del tritone 'nano', di 7,5 cm di lunghezza, ma andrebbe studiato. In ogni caso questo rarissimo esemplare di anfibio, che ha superato ere glaciali e trasformazioni della crosta terrestre, è poco conosciuto a conferma, ancora una volta, che la Valle dell'Argentino sorprende ed emoziona per la sua bellezza e per i suoi tesori nascosti".