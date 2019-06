Soccorsa tartaruga in grave difficoltà

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 3 GIU - Un esemplare adulto di tartaruga "Caretta caretta", in evidente stato di difficoltà, è stato soccorso al largo del porto di Gioia Tauro da una motovedetta del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Vibo Valentia in servizio di polizia nella zona.

I finanzieri, dopo avere notato che l'animale non riusciva ad immergersi neanche alla vista dell'unità navale, si sono avvicinati e lo hanno soccorso attivando il Piano regionale spiaggiamento. In particolare, sono state allertate l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza "Area C" e il Centro di recupero Marine animale rescue effort di Montepaone. Nella struttura veterinaria del catanzarese, l'esemplare appartenente ad una specie protetta sarà curato e assistito fino al recupero della condizione ottimale in grado di consentirne la restituzione all'ambiente marino.