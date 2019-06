Alimenti senza etichetta, sequestrati

(ANSA) - SERRA SAN BRUNO (VIBO VALENTIA), 1 GIU - Generi alimentari privi di qualsiasi documentazione o etichettatura che ne garantisse la tracciabilità sono stati sequestrati nel corso di un controllo effettuato nel mercato comunale di Serra San Bruno dai Carabinieri Forestale di Serra San Bruno, coadiuvati da personale del Nucleo investigativo di polizia ambientale ed agroalimentare, con il supporto del Servizio veterinario igiene degli alimenti dell'Asp di Vibo Valentia. Alla richiesta dei militari di esibire la relativa documentazione, i titolari di due attività commerciali non sono stati in grado di produrre alcun documento. Sono quindi stati sequestrati 20 chili di formaggi, 30 di insaccati, 5 vasetti di melanzane sott'olio, 22 litri di olio di oliva e 75 di vino, per un valore complessivo di mercato di circa 1.500 euro.