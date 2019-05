Cucciolo cane maltrattato, denuncia

(ANSA) - CASABONA (CROTONE), 31 MAG - I carabinieri, nell'ambito di una specifica attività di controllo, hanno individuato a Casabona un cucciolo di cane di razza meticcia rinchiuso in un pollaio, malnutrito e infestato da parassiti.

Il cucciolo, dopo la visita veterinaria e le prime cure, è stato affidato ad un locale gruppo di animalisti.

Il proprietario del cane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone per il reato di "maltrattamento di animali".