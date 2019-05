Sequestrata officina meccanica abusiva

(ANSA) - MONTALTO UFFUGO (COSENZA), 30 MAG - Un'officina meccanica abusiva è stata sequestrata, a Montalto Uffugo, dai Carabinieri Forestali, che hanno denunciato il gestore e il proprietario del fabbricato industriale.

I militari, nell'ambito delle attività di controllo del territorio, hanno individuato la struttura, usata anche come autocarrozzeria per la riparazione di veicoli commerciali e mezzi pesanti, accertando che entrambe le attività venivano svolte in assenza di iscrizione al registro delle imprese e di autorizzazione commerciale. L'officina è risultata priva di permessi in materia ambientale e per le emissioni nell'atmosfera.

Ispezionando l'area, su cui insiste l'attività posta sotto sequestro, circa 1.600 metri quadri, sono stati trovati anche diversi fusti di olio usato, vernici, batterie esauste, parti meccaniche e svariate automobili, alcune prive di targhe e in attesa di essere demolite e altre targate e in attesa di riparazione. Al gestore è stata elevata una sanzione per oltre 5 mila euro.