Aperta nuova rotatoria a Rende

(ANSA) - RENDE (COSENZA), 22 MAG - Anas (Gruppo FS Italiane) ha aperto al transito la nuova rotatoria "Marco Lorenzon", lungo la statale 107 'Silana Crotonese', nel territorio di Rende. In occasione dell'apertura si è svolta una cerimonia alla quale hanno preso parte l'assessore regionale alle Infrastrutture, Roberto Musmanno; il sindaco Marcello Manna; il responsabile coordinamento Anas Calabria Giuseppe Ferrara; il responsabile dell'Area compartimentale Anas Calabria Marco Moladori; il responsabile del Procedimento Pietro Silletta ed il Direttore dei Lavori Francesco Liguori.

I lavori per la rotatoria, del valore complessivo di circa 500 mila euro, sono stati avviati nel mese di marzo e terminati con un mese e mezzo di anticipo rispetto al cronoprogramma fissato a luglio 2019. "L'opera - é detto in un comunicato dell'Anas - è finalizzata ad aumentare la sicurezza stradale e consentirà di rendere più agibili gli ingressi sulla statale 107, veicolando il traffico in un punto particolarmente critico dell'arteria".