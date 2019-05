In fiamme mezzo di cantiere in galleria

(ANSA) - MARCELLINARA (CATANZARO), 20 MAG - Un incendio, sulla cui natura sono in corso accertamenti, ha distrutto nella nottata a Marcellinara un mezzo di cantiere che si trovava all'interno di una galleria della statale 280 dei Due Mari che collega Catanzaro a Lamezia Terme. La galleria è stata invasa dal fumo e si sono registrati alla circolazione ma nessun danno alle persone.

Il mezzo interessato dal rogo è un carrello elevatore utilizzato per i lavori di rispristino e di ristrutturazione della galleria "Sella" in direzione Lamezia Terme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro con un'autobotte che sono riusciti ad estinguere l'incendio e mettere in sicurezza il mezzo. Le operazioni di spegnimento sono state rese difficoltose dal fumo prodotto dalla combustione. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia stradale.

Nessuna ipotesi viene esclusa in relazione all'origine del rogo.