Sbancamento costone con vincoli, denunce

(ANSA) - ZAMBRONE (VIBO VALENTIA), 18 MAG - Avevano proceduto allo sbancamento di un costone per realizzare una strada ed eseguito anche alcuni lavori di manutenzione su immobili preesistenti in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale. Tre persone sono state denunciate a vario titolo dai carabinieri forestali a Zambrone per reati di natura edilizia e falsità ideologica.

I militari, durante un controllo effettuato in località "Licciardo" con l'ausilio di tecnici del Comune, hanno rilevato che i lavori sarebbero stati eseguiti sulla base di dichiarazioni risultate, in base ai controlli, non veritiere. Le persone denunciate a seguito delle verifiche sono il committente, il responsabile della ditta esecutrice dei lavori ed il tecnico progettista. I manufatti realizzati sono stati sottoposti a sequestro.