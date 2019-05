Rifiuti,oltre 137 mila kg pile esauste

(ANSA) - CATANZARO, 18 MAG - Nel 2018, in Calabria, sono stati raccolti complessivamente 137.831 chilogrammi di pile e accumulatori portatili esausti di cui 11.342 chili con i ritiri gestiti dal Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (Cdcnpa) e 126.489 kg di raccolta volontaria. E' quanto emerge dai dati emersi dal rapporto del Cncnpa resi noti in occasione del contest nazionale "Una Pila Alla Volta".

"La raccolta contabilizzata infatti - è detto in un comunicato - ha due origini: la prima è quella effettuata dai consorziati nelle strutture e dai soggetti abilitati e iscritti, la seconda, 'volontaria', riguarda i servizi di raccolta professionali che gli stessi consorziati erogano in modo autonomo ad altri soggetti detentori di rifiuti". "Sul territorio calabrese - riporta ancora il comunicato - sono presenti 165 luoghi di raccolta. Nonostante le batterie nuove immesse sul mercato nel 2018 siano leggermente diminuite rispetto al 2017, la raccolta di pile e accumulatori portatili esausti è aumentata del 10%".