Peppe Fonte, passione in musica

(ANSA) - CATANZARO, 18 MAG - Un concerto elegante, si può dire raffinato, dietro cui si intravede un lavoro intenso di ricerca di sonorità mai banali, frutto di vero sacrificio e di quell'impegno che può nascere solo dalla vera passione. Peppe Fonte ha presentato al Teatro Comunale di Catanzaro il suo nuovo album, "Io non ci sono più", evidenziando la sua notevole crescita artistica. Una maturità che é frutto della capacità del cantautore catanzarese di prendere il "meglio" dai suoi "maestri" Piero Ciampi e Pino Pavone e trasformarlo in uno "stile" aggiornato e moderno, ponendosi su un livello che lo proietta ormai a pieno titolo sul palcoscenico musicale nazionale. Il concerto di Fonte ha rappresentato senza dubbio un momento di qualità musicale elevata. Merito in primo luogo del cantautore catanzarese, ma anche dell'ottima band, che lo ha accompagnato, composta da Alfredo Paonessa al sax tenore, Giuseppe Tassoni al pianoforte, Franco Catricalà al basso, e Ismaele Rocca alla batteria e alle percussioni.