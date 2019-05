Gatto ucciso davanti bimbi a scuola

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 17 MAG - Avrebbe ucciso a bastonate un gatto, introdottosi in un'aula scolastica, davanti ai bambini di una classe delle elementari di Gioia Tauro. Un collaboratore scolastico di 63 anni è stato denunciato dai carabinieri per uccisione di animali.

Le verifiche effettuate dai carabinieri hanno permesso di accertare che, a seguito della richiesta di alcune insegnanti, il collaboratore scolastico sarebbe intervenuto nella palestra dell'istituto mentre in corso una lezione di ginnastica e, verosimilmente nel tentativo di allontanare l'animale, dopo averlo percosso violentemente con un bastone fino a stordirlo lo avrebbe gettato all'interno di un bidone dei rifiuti collocato nel cortile della scuola. Il tutto alla presenza degli alunni minori.