Assenteismo: chiesto processo per medici

(ANSA) - SERRA SAN BRUNO (VIBO VALENTIA), 17 MAG - La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha chiesto il processo per i 20 indagati, tra medici ed impiegati amministrativi in servizio nel Distretto sanitario di Serra San Bruno, accusati di essersi assentati ingiustificatamente dal posto di lavoro.

I reati ipotizzati a loro carico sono truffa aggravata e continuata e false attestazioni di prestazioni lavorative.

L'inchiesta che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio risale allo scorso anno.

Contestualmente, l'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, con un'apposita delibera, ha adottato i provvedimenti amministrativi nei confronti di alcuni dei dipendenti coinvolti nell'inchiesta. Provvedimenti che vanno dalla sospensione temporanea dall'impiego, con privazione dello stipendio, all'applicazione di multe di importo corrispondente alle ore di retribuzione per le quali é stata accertata l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro.