"Quiz facili", un uomo ai domiciliari

(ANSA) - MATERA, 11 MAG - Attraverso l'utilizzo di microcamere e auricolari bluetooth inseriti in una polo "modificata", suggeriva ai candidati le risposte per superare i quiz per l'esame della patente di guida: il titolare di una scuola guida del Potentino è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Polizia stradale che, tra le province di Potenza, Matera e Cosenza, ha inoltre denunciato sette persone.