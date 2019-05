Lavori non autorizzati demanio,denuncia

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 8 MAG - Un'operatrice turistica di 47 anni, già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri per deturpamento di bellezze naturali, interventi eseguiti in assenza di concessioni e opere eseguite senza autorizzazione. A seguito di un controllo effettuato dai militari nel territorio di Ricadi, la donna è stata infatti sorpresa ad effettuare lavori edili in località "Tono" in una struttura ricettiva di sua proprietà nella frazione di San Nicolò.

In particolare, i militari hanno rilevato, attraverso l'uso di un mezzo meccanico, la realizzazione di una barriera protettiva frangiflutti e la collocazione di grossi massi in pietra fissati con relativa colata di calcestruzzo su un'area demaniale marittima sottoposta a vincoli paesaggistico ambientali. I lavori sono stati eseguiti, senza autorizzazione, su una superficie di circa 300 metri quadrati che, al termine di tutti gli accertamenti, è stata sequestrata.