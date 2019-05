Torna in 168 piazze Azalea della ricerca

(ANSA) - CATANZARO, 7 MAG - Torna anche in Calabria, domenica 12 maggio, in 168 piazze, l'iniziativa "L'Azalea della ricerca", per rendere i tumori femminili sempre più curabili, promossa dalla Fondazione Airc nel giorno della Festa della Mamma.

Alcune centinaia di volontari si mobiliteranno nei centri piccoli e grandi della regione per raccogliere fondi a favore della ricerca che ha contribuito a migliorare la qualità di vita delle donne grazie ai risultati raggiunti nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura del cancro al seno e agli organi riproduttivi. A fronte di una donazione di 15 euro, insieme a ogni piantina, verrà consegnata una Guida con informazioni sui progressi della ricerca, commenti degli esperti e indicazioni sull'importanza di adottare abitudini e comportamenti salutari.

"Siamo certi - afferma in un comunicato la presidente del Comitato regionale Airc, Rosella Pellegrini Serra - che anche quest'anno in tanti saranno al nostro fianco nel battaglia contro il cancro".