Scoperta piantagione canapa nel reggino

(ANSA) - SANT'ILARIO DELLO JONIO (REGGIO CALABRIA), 6 MAG - I carabinieri di Sant'Ilario dello Jonio, assieme ai militari dello Squadrone eliportato "Cacciatori di Calabria" di Vibo Valentia, hanno scoperto, in un'area demaniale in contrada Sullazzo, una piazzola adibita a coltivazione di canapa indiana.

La coltivazione, occultata dalla fitta vegetazione, era composta da circa cento piante di altezza variabile, alcune già con infiorescenze.

Lo stupefacente, previo campionamento, è stato distrutto in loco su disposizione dall'autorità giudiziaria.