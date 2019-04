Alluvione Pollino,donazione Lega Serie B

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Ventimila euro per contribuire alla valorizzazione del Parco del Pollino sono stai decisi dall' Assemblea della Lega di Serie B dopo la tragica alluvione della scorsa estate, che provocò 10 morti. Una scelta presa anche per mostrare vicinanza a un territorio, quello di Cosenza, che fa parte della famiglia della Serie B. Queste le finalità che avevano portato ad agosto il presidente Mauro Balata insieme a quelli delle società cadette a promuovere una raccolta fondi per manifestare la propria solidarietà al Cosenza calcio e ai luoghi della sua provincia, martoriarti dal tragico evento. L'assegno sarà consegnato dal presidente Balata in occasione di Cosenza-Venezia. 'Il nostro campionato ha valori importanti, uno di questi è il legame che ogni club ha con il proprio territorio - sottolinea Balata - Un rapporto che prescinde dal dato sportivo e che ha profili sociali e radici profondi. La Lega B ha il compito di alimentare questa relazione e l'iniziativa di Cosenza ne è un esempio virtuoso".