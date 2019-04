Procreazione:Oliverio,definire procedura

(ANSA) - CATANZARO, 26 APR - Il presidente della Regione, Mario Oliverio, ha scritto al Dg dell'Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro ed al Commissario dell'Asp di Crotone "per sollecitare la definizione in tempi rapidi della procedura riguardante l'accreditamento delle attività inerenti la procreazione medicalmente assistita attivata all'interno dell'ospedale Pugliese-Ciaccio e le cui procedure sono in capo all'Asp di Crotone". "Non è più tollerabile - scrive Oliverio - che, a distanza di cinque mesi e nonostante le ripetute sollecitazioni, non si sia completata la procedura riguardante tale servizio, che coinvolge centinaia di famiglie in ansia per coronare il sogno di un figlio. Una prestazione sanitaria assai diffusa e spesso soddisfatta fuori dalla Calabria, poiché quella del Pugliese-Ciaccio è l'unica realtà presente nella regione. Vi è, inoltre, una equipe di personale, di primissimo livello, con tecnologia all'avanguardia e che, con grande passione, in questi mesi sta svolgendo tutte le attività preparatorie".