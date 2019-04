Cosenza, Algieri invitato a Sda Bocconi

(ANSA) - COSENZA, 23 APR - La Sda Bocconi ha invitato il presidente della Camera di commercio di Cosenza, Klaus Algieri, come relatore nell'ambito del Netcap, Network Conti&Controlli nelle Amministrazioni Pubbliche, quale testimone di esperienze distintive e di successo. La Sda Bocconi ha apprezzato il valore economico creato dal Bilancio di mandato della Camera di commercio di Cosenza, ed ha visto i risultati del Bilancio di esercizio 2018 della stessa Camera, con l'ottimizzazione delle risorse che sono state operate, con una logica manageriale che conduce al principio economico del massimo risultato con il minimo sforzo. "Siamo soddisfatti - dichiara il Presidente Algieri - non perché ci piace collezionare premi, ma per il fatto che viene veicolata delle imprese cosentine e calabresi che noi rappresentiamo l'immagine positiva che meritano. Andremo a raccontare la nostra esperienza in Sda Bocconi di una cosa pubblica gestita con il buon senso del padre di famiglia, come tanti imprenditori gestiscono le proprie imprese".