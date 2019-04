Con Daspo tentano entrare stadio,arresti

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 23 APR - Due tifosi di 27 e 23 anni già sottoposti a Daspo sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria mentre tentavano di accedere alla curva sud dello stadio Granillo in occasione della partita Reggina-Casertana valevole per il campionato di Lega Pro. Un terzo tifoso, che è riuscito a darsi alla fuga, è stato riconosciuto e denunciato in stato di libertà. Tutti erano intenti a scavalcare la recinzione dell'impianto sportivo.

I due tifosi arrestati risultano destinatari di provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive valido il primo fino al 2022 e il secondo fino al 2019, emessi entrambi dal Questore di Reggio Calabria nell'agosto del 2017.

"Le manifestazioni tutte - ha detto il questore Maurizio Vallone - si devono svolgere in assoluta sicurezza e non è accettabile che soggetti già autori di comportamenti scorretti possano reiterare gli atteggiamenti per i quali sono stati destinatari dei Daspo".