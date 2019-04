Truffa 72enne per 11.200 euro, arrestato

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 19 APR - Ha truffato un'anziana portandole via 11.200 euro, ma è stato identificato e rintracciato a Napoli dagli agenti del Commissariato di Castrovillari della Polizia di Stato, che lo hanno arrestato e posto ai domiciliari. Le indagini, coordinate dal pm Flavio Serracchiani della Procura di Castrovillari diretta da Eugenio Facciolla, avevano preso il via da alcune segnalazioni pervenute sul 113 e dalla denuncia sporta da una 72enne. L'arrestato, R.S., di 25 anni, che ha agito in concorso con altre due persone ancora da identificare, si era presentato nell'abitazione della vittima impersonando un "corriere" che doveva consegnare alcune centraline elettroniche per conto di un familiare della donna.

Nei giorni precedenti, infatti, i complici dell'indagato si erano spacciati per un direttore delle Poste e per il congiunto in questione. Pressata dalle continue richieste giunte sia sull'utenza fissa che sul cellulare, l'anziana ha consegnato la somma a R.S., che è stato riconosciuto dalla vittima.