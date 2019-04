Sequestrate uova contraffate e giochi

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 19 APR - Militari della Guardia di finanza di Lamezia Terme hanno sequestrato 15.882 tra uova di Pasqua contraffatte e giocattoli. In particolare, i finanzieri hanno trovato 192 uova da confezionare, 42 uova già confezionate e 15.648 giocattoli, peluche, palloni e federe da cuscino da inserire quali sorprese, oltre ad altri giocattoli esposti per la vendita raffiguranti personaggi di fantasia o loghi di squadre di calcio. Il sequestro è giunto al termine di un controllo effettuato nell'attività gestita da un cittadino di nazionalità cinese. L'uomo è stato denunciato per contraffazione.