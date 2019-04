Due auto in fiamme a Reggio, indagini

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 APR - Sono in corso di accertamento le cause dell'incendio che nel primo pomeriggio di oggi, a Reggio Calabria, nella centralissima Via Demetrio Tripepi, angolo Via Giulia, ha coinvolto un'autovettura parcheggiata lungo la sede stradale. Le fiamme, propagatesi repentinamente, hanno avvolto la vettura e si sono poi propagate ad una seconda auto.

Immediato l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, con l'auslio di un'autobotte.

A causa del propagarsi dell'incendio, ed allo scopo di impedire che le fiamme avvolgessero altre automobili, si è reso necessario l'intervento un secondo mezzo come riserva acqua.

Le due auto sono state distrutte dalle fiamme.