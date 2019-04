Casa, positivi dati settore I trimestre

(ANSA) - CATANZARO, 11 APR - Segnali positivi per il mattone il primo trimestre del 2019 in Calabria. Lo rileva l'Osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale della regione secondo cui le oscillazioni dei prezzi richiesti per le case in vendita, dopo mesi di instabilità, si avvicinano al punto di pareggio (-0,2%). Bene invece i canoni di locazione che, in soli tre mesi, registrano un andamento positivo di quasi quattro punti percentuali (+3,9%). A livello provinciale per quanto riguarda i prezzi richiesti per gli acquisti di immobili residenziali, Reggio e Vibo proseguono a segno negativo -3,2% e -4,7% su base trimestrale.

Le due città sono anche le più economiche dove acquistare casa, con un prezzo inferiore ai 1.000 euro al metro quadro. In ripresa invece a Catanzaro (+2,8%) e Crotone (+0,8%).

Quest'ultima è anche la città più cara dove acquistare: per un bilocale da 60 mq servono in media 68.400 euro. Per le locazioni segno negativo a Vibo, Cosenza,Crotone e Catanzaro. In ripresa Reggio.