Inaugurato Planetario di Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 6 APR - Da oggi anche Cosenza ha il suo planetario, intitolato all'astronomo cosentino Giovan Battista Amico. Un luogo che accoglierà quanti vorranno scoprire i segreti della volta celeste.

Il planetario ospita 113 poltrone basculanti e roteanti ed è dotato del proiettore ottico starmaster "Zmp" della Zeiss, unico in Italia e tra i migliori d'Europa, capace di proiettare nella cupola fino a quattromila stelle. Un sistema di proiezione che rappresenta quanto di più avanzato esista attualmente in Italia e che risulta tra quelli più all'avanguardia sia in Europa che nel mondo.

"Il Planetario - ha detto il sindaco Mario Occhiuto - non è solo un'opera pubblica. É un'opera che migliora la vita delle persone che vivono in città. Con il planetario restituiamo un altro pezzo di città alla vita e alla fruizione sociale. Un presidio culturale con il quale abbiamo avviato una concreta forma di collaborazione con l'Università della Calabria".