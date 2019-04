Incendio in scuola chiusa per lavori

(ANSA) - AMATO (CATANZARO), 5 APR - Un incendio è divampato la notte scorsa, per cause in via di accertamento, nella scuola primaria Michele Torcia di Amato che fa parte dell'Istituto comprensivo statale Don Maraziti di Marcellinara. La scuola è chiusa da alcuni mesi per lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro. Il rogo si è sviluppato in un locale adibito dall'impresa esecutrice dei lavori a deposito di materiale edile. Tutto il materiale andato completamente distrutto. Le fiamme hanno anche danneggiato parte del solaio del locale interessato con il distacco e la successiva caduta della parte inferiore delle pignatte. Il tempestivo intervento dei soccorritori con due mezzi e otto unità operative è servito ad evitare il propagarsi delle fiamme. Nessun elemento è stato trovato circa l'eventuale origine dolosa dell'incendio ma nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marcellinara che hanno avviato le indagini.