Serie B: quattro giocatori squalificati

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Sono quattro i calciatori squalificati, tutti per un turno, dal giudice sportivo di serie B in relazione alla 31/a giornata di campionato. Si tratta di Akpa-Akpro (Salernitana), Luci (Livorno), Mora (Spezia) e Ndoj (Brescia), che erano tutti diffidati. Lo sputo di un tifoso del Crotone contro l'allenatore del Perugia è costato cinquemila euro di multa alla società calabrese. Ammende di importo inferiore sono state inflitte al Cosenza, al Livorno (tremila euro ciascuna) e al Benevento per lancio di oggetti in campo o di petardi e fumogeni.