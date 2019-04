Spacciavano droga in stazione Fs,arresti

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 1 APR - Erano seduti su un muretto all'interno della stazione ferroviaria di Corigliano, come spesso fanno i giovani per chiacchierare, ma in realtà spacciavano marijuana. Tre giovani, D.R., di 25 anni, con precedenti di polizia, P.F. e O.A.Z., entrambi diciottenni ed incensurati, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro per detenzione di marijuana ai fini di spaccio.

I militari, insospettiti dalla presenza di tanti giovani che entravano ed uscivano dalla stazione ferroviaria, hanno effettuato un controllo. Sul muretto nei pressi del binario hanno trovato erano i tre giovani, i quali alla vista dei carabinieri hanno tentato di allontanarsi lasciando cadere a terra tre buste di cellophane con all'interno 100 grammi di marijuana. Fermati dai militari i tre sono stati arrestati, mentre la droga è stata sequestrata.