Esemplare raro delfino morto in Calabria

(ANSA) - BELVEDERE MARITTIMO (COSENZA), 1 APR - Un raro esemplare di Pseudorca crassidens neonata, appartenente alla famiglia dei delfinidi, è stato trovato morto, spiaggiato a Belvedere Marittimo. Sul posto sono intervenuti Giorgio Kruklidis del Servizio veterinario Area C di Cetraro e Stefania Giglio dell'Associazione Mare Calabria, afferenti alla Rete Regionale Spiaggiamento della Regione Calabria. L'animale è stato consegnato dal servizio veterinario e trasportato al Museo della Pesca e del Mare di Montepaone (Catanzaro). Nei prossimi giorni saranno eseguite le indagini necroscopiche e di routine condotte dalla rete Nazionale di Istituti Zooprofilattici per risalire alle cause di morte al fine di tutelare la specie. La morte, è stato riferito, è presumibilmente di origine virale legata alla specie e non riferibile ad alcuna attività antropica legata alla pesca o di altra natura.