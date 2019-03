Sindaco Cariati arrestata per corruzione

(ANSA) - CARIATI (COSENZA), 27 MAR - Il sindaco di Cariati Filomena Greco, a capo di una lista civica, è stata posta agli arresti domiciliari insieme ad altre tre persone nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Castrovillari. Un provvedimento di obbligo di presentazione alla pg è stato notificato dai finanzieri del Comando provinciale di Cosenza al vicesindaco Sergio Salvati. Le accuse sono corruzione, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e abusivismo. Tra gli arrestati ci sono il fratello del sindaco, l'imprenditore Saverio Greco, il responsabile dell'area tecnica del Comune Giuseppe Fanigliulo, e un altro imprenditore, Cristoforo Arcovio. Le indagini, collegate ad una precedente inchiesta sull'appalto per la gestione dei rifiuti, avrebbero consentito di rilevare l'indebito rilascio da parte di Fanigliulo di un permesso di costruire in sanatoria a favore di un gruppo imprenditoriale, di cui fa parte il fratello del sindaco, per la ristrutturazione e l'adeguamento di un immobile da adibire a clinica privata.