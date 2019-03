Oggi e domani Giornate Fai di primavera

(ANSA) - CATANZARO, 23 MAR - L'antico borgo di Badolato, il Museo demologico di San Giovanni in Fiore ed il castello angioino-normanno di San Giorgio Morgeto. Sono alcuni dei siti aperti in Calabria per le Giornate Fai di Primavera, in programma oggi e domani, evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi.

Badolato é tornato a nuova vita nel 1986, anno in cui l'Amministrazione comunale, con un'iniziativa provocatoria e di grande effetto mediatico, mise "in vendita" il paese, consentendo il ripopolamento e la conseguente rinascita del borgo grazie anche all'arrivo di molti migranti di etnia curda.

Il Museo demologico di San Giovanni in Fiore, istituito nel 1984, è ubicato nel complesso abbaziale florense ed é considerato uno dei più importanti musei del settore del centro e sud Italia.

Il Castello angioino-normanno, infine, si erge imponente in cima all'abitato di San Giorgio Morgeto. Il monumento risale all'ultimo periodo svevo, del quale rispecchia la tipica architettura difensiva.