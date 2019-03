Incendio doloso in deposito a Soriano

(ANSA) - SORIANO CALABRO (VIBO VALENTIA), 23 MAR - Un incendio ha interessato la notte scorsa un deposito di automezzi e attrezzi agricoli di cui è titolare un imprenditore di Soriano Calabro, Bruno Tassone, di 74 anni. Il rogo, che secondo i primi accertamenti sarebbe di natura dolosa, è stato scoperto solo stamattina quando i titolari si sono recati nel deposito.

L'intervento dei vigili del fuoco in località "Bondì" ha consentito lo spegnimento delle fiamme, sviluppatesi nella notte, e la messa in sicurezza dell'area interessata. Il magazzino di circa 400 metri quadri, edificato in cemento armato, ospitava diversi mezzi agricoli e l'attrezzatura utilizzata per la loro manutenzione. Tutto il materiale è andato distrutto e i locali interessati sono stati dichiarati inagibili. Su quanto é accaduto indagano i carabinieri di Soriano Calabro e della Compagnia di Serra San Bruno.