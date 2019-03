Prestiti, richiesta media è 13 mila euro

(ANSA) - CATANZARO, 19 MAR - E' stata pari a 12.960 euro, da restituire in 67 rate, la richiesta media per un prestito medio in Calabria nel 2018. Lo rileva l'Osservatorio di Facile.it e Prestiti.it. L'età media dei richiedenti calabresi è stata pari 43 anni, ma se si guardano più da vicino le fasce anagrafiche emerge che quasi un richiesta su 3 (29%) è giunta da un under 35. In base alle finalità delle richieste di prestiti la maggiore parte ha riguardato la ristrutturazione delle abitazioni (26,1% del totale) e quelli per l'acquisto di un'auto usata (17,9%), anche se entrambi risultano in calo rispetto al 2017. La tipologia di finanziamento che invece, percentualmente, è cresciuta di più è quella per il consolidamento debiti (+3 punti percentuali rispetto al 2017), seguita dai prestiti per liquidità (+1,6 punti percentuali) e quelli per l'acquisto di arredamento (1,2 punti percentuali).

A livello territoriale la provincia di Vibo è quella dove sono stati richiesti gli importi medi più alti (13.830 euro).