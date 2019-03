Obi, stima valore aggiunto 5 anni +0,8%

(ANSA) - CATANZARO, 19 MAR - In Calabria, tra il 2019 e il 2023, il valore aggiunto crescerà dello 0,7% all'anno e l'occupazione dello 0,8%. A rilevarlo sono le stime del rapporto dell'Osservatorio Banche e Imprese di Economia e Finanza su tutte le province meridionali presentato in Senato.

Quella calabrese si porrà come una performance tra le migliori del Mezzogiorno, dove, per entrambi gli indicatori economici, si prevede un dato pari a +0,6%. A livello provinciale la crescita maggiore stimata sarà quella che si registrerà a Crotone, realtà che crescerà mediamente di più nei cinque anni dal punto di vista del valore aggiunto (+1%), seguita da Cosenza (+0,8%), Catanzaro e Vibo Valentia (+0,6%) e Reggio Calabria (+0,4). A livello occupazionale sarà Vibo a guidare la classifica con +1,1, seguita da Cosenza e Reggio con +0,8%, Crotone con +0,7% e, per ultima, Catanzaro, con +0,4.