Calcio, Daspo a calciatore e presidente

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 19 MAR - Due Daspo sono stati emessi dal questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi nei confronti di un calciatore C.V., di 39 anni, e di O.V., di 63, presidente dell'Asd San Roberto di Fiumara. I due destinatari dei provvedimenti, della durata di quattro anni, sono ritenuti responsabili dei disordini avvenuti lo scorso 27 gennaio durante la partita, valevole per il Campionato di prima categoria girone D con la Pro Pellaro Soccer Lab.

In particolare il giocatore si sarebbe reso responsabile di aminacce e aggressione nei confronti di un avversario mentre il dirigente, quando ancora erano in corso tafferugli tra calciatori delle due squadre all'interno degli spogliatoi, avrebbe aperto i cancelli facendo entrare la tifoseria locale.

Ai due è stato prescritto l'obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo e mezz'ora dopo l'inizio del secondo tempo delle manifestazioni sportive in cui sia impegnata la loro squadra.