Ritrovata statua lignea Sant'Ilarione

(ANSA) - ROCCELLA JONICA (REGGIO CALABRIA), 18 MAR - E' stata ritrovata in un sacchetto di plastica, lasciato davanti al portone principale del Santuario di Santa Maria delle Grazie a Roccella Jonica, la statua di Sant'Ilarione Abate risalente al periodo compreso tra fine del '700 e gli inizi dell'800.

La statua era stata rubata nello scorso mese di ottobre dall'eremo di Sant'Ilarione, di contrada San Nicola a Caulonia e il furto era stato denunciato dal frate eremita francese Frederic Vermorel, custode della struttura religiosa. L'accaduto aveva scosso la cittadinanza, assai devota a Sant'Ilarione, patrono del paese, e tutta la comunità della diocesi di Locri-Gerace cui appartiene l'opera, realizzata in legno e dipinta a mano.

A segnalare la presenza della statua, che sarà presto riconsegnata alla Curia arcivescovile, è stato un cittadino, che ha subito avvisato i carabinieri. La notizia è stata accolta con sollievo dai devoti. Le indagini dei militari proseguono per identificare gli autori del furto sacrilego.