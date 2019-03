Incendio in Sila, morto presunto autore

(ANSA) - CATANZARO, 16 MAR - E' morto nel Centro grandi ustionati di Catania, Vincenzo Teti, di 55 anni, l'uomo ritenuto l'autore dell'incendio delle "cupole" del villaggio turistico Palumbo.

L'uomo era stato ricoverato, con bruciature sul 50% del corpo e in stato di semi incoscienza, dopo essere stato arrestato dai carabinieri. I militari, ipotizzando che l'autore del rogo potesse essere rimasto ferito, avevano seguito le tracce di sangue ed erano arrivati nell'abitazione del 55enne. All'uomo, in ragione delle sue condizioni di salute, non era stata applicata alcuna misura cautelare. Nell'incendio, avvenuto nella notte del 6 marzo erano andati distrutti un ristorante, una galleria d'arte, un negozio di bigiotteria e uno di abbigliamento. Teti, commerciante, ritenuto appartenente ad una cosca di 'ndrangheta della zona era stato coinvolto nell'inchiesta del maggio 2014 che culminò nell'operazione Tabula Rasa ma era successivamente stato assolto, sentenza confermata anche in appello.