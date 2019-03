Incendiano immobili, divieto di dimora

(ANSA) - POLISTENA (REGGIO CALABRIA), 16 MAR - Avrebbero incendiato per vandalismo, a Polistena, due immobili disabitati ed una vettura. Per questo il gip di Palmi su richiesta della Procura, ha emesso un provvedimento di divieto di dimora a Polistena, con la prescrizione di non allontanarsi da casa di notte, nei confronti di Davide Boeti, di 27 anni, e Roberto Mombelli (38), già noti alle forze dell'ordine, notificato dai carabinieri della Compagnia di Taurianova. Le indagini sono partite dopo l'incendio, avvenuto nella notte tra il 6 ed il 7 settembre scorsi, in un immobile disabitato nel centro della cittadina. Durante le operazioni di spegnimento era stato segnalato un principio di incendio anche in un altro immobile.

La notte successiva ignoti avevano appiccato il fuoco ad una auto. I sospetti si sono concentrati subito sui due, notati nelle vicinanze dei luoghi, particolarmente interessati alle operazioni dei vigili del fuoco. Da testimonianze e visione di sistemi di videosorveglianza sono poi emersi altri elementi.