Corteo studenti a Reggio,salvare pianeta

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 15 MAR - Alcune centinaia di studenti hanno partecipato a Reggio Calabria ad una manifestazione promossa in occasione dello sciopero globale per il "Friday For Future".

Gli studenti, dopo essersi radunati nella piazza antistante il Museo nazionale della Magna Grecia, hanno sfilato in corteo nel centro cittadino raggiungendo lo spazio antistante i palazzi della politica locale in cui hanno sede il Consiglio comunale e la Città metropolitana.

I ragazzi hanno scandito slogan contro la classe politica, colpevole, a loro dire, "di non avere il coraggio di assumere iniziative per salvare il pianeta dall'inquinamento". Molti i cartelli e gli striscioni innalzati dagli studenti.

Nell'ambito della manifestazione si é svolta anche una riunione del Consiglio comunale dei ragazzi nel corso della quale hanno preso la parola alcuni giovani e rappresentanti delle associazioni ambientaliste.