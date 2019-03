Aeronautica trasferisce neonato a rischi

(ANSA) - CATANZARO, 15 MAR - Nella tarda serata di ieri, un neonato in pericolo di vita è stato trasportato con urgenza da Reggio Calabria a Genova con un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare. "La richiesta, come previsto dalle procedure di urgenza per questo tipo di trasporti - spiega l'Aeronautica - è pervenuta dalla Prefettura di Reggio alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, il centro operativo dell'Aeronautica Militare che ha il controllo degli assetti a disposizione per questo genere di missioni su tutto il territorio nazionale". Per il piccolo è stato pertanto deciso il trasferimento immediato dall'Ospedale "Bianchi Melacrino Morelli" al "Gaslini". La Sala situazioni di vertice ha attivato uno dei velivoli in servizio di prontezza operativa 24 ore su 24. Il velivolo del 31 Stormo, decollato dall'aeroporto militare di Ciampino, è giunto in Calabria per imbarcare il bimbo, i genitori e l'equipe medica ed è ripartito alla volta di Genova per consentire il successivo trasporto verso l'ospedale.