Manna, avere certezza fine lavori metro

(ANSA) - RENDE (COSENZA), 11 MAR - "La nostra città non intende aprire cantieri che potrebbero restare tali. Chiederò la convocazione di un tavolo tecnico-amministrativo-politico al presidente della Regione ed al Comune di Cosenza per decidere il da farsi". A dirlo è stato il sindaco di Rende Marcello Manna esprimendo le sue perplessità sulla realizzazione della metrotramvia a conclusione dell'incontro "Metropolitana Fantasma" organizzato dagli studenti del liceo scientifico "Pitagora".

"L'iter - ha aggiunto - era già stato avviato, abbiamo trovato una gara già espletata. Le città e la regione hanno bisogno di un sostegno concreto che non può scaturire da cantieri di lavoro che tardano ad avviarsi, i tempi sono altamente determinanti. Il Comune di Rende è già all'opera.

Cercare altre soluzioni, opportunità, appare necessario.

Sicuramente bisogna fare in modo che il finanziamento non vada perduto, ne abbiamo bisogno. Ma abbiamo altrettanta necessità di strutture per la mobilità e la ridefinizione del concetto della stessa".