Aggredita dottoressa, una denunciata

(ANSA) - MELITO PORTO SALVO (REGGIO CALABRIA), 4 MAR - Aggredita e presa a calci e pugni. Nuova aggressione, in Calabria - come riporta la stampa locale - ai danni di un medico ospedaliero. E' accaduto a Melito Porto Salvo dove una dottoressa in servizio nel reparto di Medicina dell'ospedale "Tiberio Evoli" è stata aggredita dalla nuora di un paziente che pretendeva per l'anziano, con problemi asmatici, l'immediato trasferimento, cosa che pare non fosse possibile per la mancata disponibilità di posti, in un altro nosocomio a Reggio Calabria o a Locri.

Sul posto, a seguito dell'aggressione, sono intervenuti i carabinieri. Per la donna, una quarantenne del posto, resasi responsabile dell'aggressione è scattata una denuncia per lesioni e violenza privata.

La dottoressa è stata soccorsa e medicata dai colleghi del pronto soccorso che le hanno assegnato dieci giorni di prognosi.

Indagini sono ancora in corso per fare piena luce su quanto accaduto.