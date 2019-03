Primarie Pd: in Calabria 70 mila votanti

(ANSA) - CATANZARO, 3 MAR - Sono stati oltre 70 mila i votanti in Calabria per le Primarie del Pd. Il dato é stato fornito da fonti del partito.

Le operazioni elettorali si sono concluse regolarmente nei seggi allestiti in tutta la regione. Unica eccezione Cassano allo Jonio, dove il seggio é stato chiuso per il forfait dato da due scrutatori.

Palese la soddisfazione negli ambienti del partito calabrese per il notevole afflusso al voto, definito "un importante momento di partecipazione".