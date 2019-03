Primarie Pd, alto afflusso dei votanti

(ANSA) - CATANZARO, 3 MAR - Si sono aperti regolarmente i seggi allestiti in Calabria per le Primarie del Partito democratico. In tutta la regione si registra già un consistente afflusso per il voto. In alcuni seggi é necessario fare la fila per votare.

La città in cui é stato allestito il più alto numero di seggi é Reggio Calabria, con 15. A Catanzaro i seggi sono 5 ed a Cosenza 3.

Tra i militanti calabresi del Pd c'é particolare attesa per l'esito delle Primarie anche per gli sviluppi che ne potranno conseguire per la situazione del partito nella regione, commissariato dal gennaio scorso dopo che é scaduto il mandato del segretario regionale, Ernesto Magorno.