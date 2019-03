Due arresti per rapina a commerciante

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 3 MAR - I carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Reggio Calabria, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di Carlo Raso, di 47 anni, e di Anouar Azzazi, di 35, marocchino, accusati di sequestro di persona e rapina aggravata.

Il provvedimento si collega ad un'attività investigativa seguita all'arresto in flagranza di reato, eseguito a Melito Porto Salvo il 28 agosto del 2017, di un minorenne ucraino, accusato, in concorso con i due arrestati di oggi, del sequestro di un commerciante del posto allo scopo di sottrargli un'ingente somma di denaro frutto dell'incasso di un suo negozio.

Dalle indagini é emersa la presunta complicità di Raso e Azzazi nella rapina e nel sequestro del commerciante.

Ad Azzazi il provvedimento é stato notificato nel carcere di Cosenza, dove é già detenuto per altra causa, mentre Raso, agli arresti domiciliari sempre per altra causa, é stato condotto in carcere.