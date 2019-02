Bagnoli nuovo coach Vibo Valentia Volley

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 10 FEB - La Tonno Callipo volley ha esonerato il coach Antonio Valentini nominando al suo posto Daniele Bagnoli. La decisione é stata presa dalla società in considerazione del rendimento della squadra, ritenuto non adeguato rispetto alle aspettative.

Daniele Bagnoli, insieme a Franco Anderlini, è l'allenatore che ha vinto più scudetti in Italia, con un ricco palmares tra campionati e Coppe conquistati in Italia e all'estero.

Al di là della parentesi vissuta a Latina nella stagione 2016-2017, Bagnoli nelle ultime stagioni ha lavorato all'estero, in particolare in Turchia, Iran, Qatar, Tunisia e Russia.