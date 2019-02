Cocaina e pistola in casa, arrestato

(ANSA) - COSENZA, 9 FEB - I carabinieri di Montalto Uffugo e Lattarico, con l'ausilio dei militari del nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno arrestato per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina un 32enne cosentino.

I militari hanno notato un via vai sospetto di persone nei dintorni dell'appartamento dell'uomo ed hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare. All'interno dell'abitazione i carabinieri, con l'aiuto del fiuto del cane antidroga "Akim", hanno trovato una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa, completa di serbatoio vuoto, 100 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.