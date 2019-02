Ruba fiori copri bara, denunciato 45enne

(ANSA) - CATANZARO, 8 FEB - Rubava fiori freschi dalle bare in obitorio per rivenderli. Un quarantacinquenne è stato identificato e denunciato a Catanzaro dai carabinieri con l'accusa di furto.

A fare scoprire il singolare furto è stato un uomo che si era recato nel cimitero per sbrigare delle pratiche relative alla sepoltura del nonno. Una volta giunto nell'obitorio, l'uomo si è accorto della mancanza sul feretro del copri bara composto da rose rosse e ha denunciato il fatto ai carabinieri.

Sono state sentite diverse persone ed acquisiti filmati della videosorveglianza. In poco tempo il cerchio si è stretto intorno al quarantacinquenne che, secondo quanto é emerso dalle indagini, collabora con alcuni fiorai e a carico del quale sono emersi numerosi indizi. Convocato in caserma, il presunto ladro, messo alle strette, non ha potuto fare altro che confermare le proprie responsabilità anche in relazione ad episodi analoghi.